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Происшествия2 февраля 2022 10:07

Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто в Крымском районе Кубани

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
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Один из водителей скончался до приезда «скорой» Фото из архива КП

Один из водителей скончался до приезда «скорой» Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне в Крымском районе Кубани. При столкновении двух авто погиб один из водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла ранним утром на трассе Крымск-Джигинка. Предварительно, 67-летний водитель ВАЗ 2106, превысив скорость, выехал на встречку. В это время здесь передвигалась иномарка RENAULT LOGAN, с которой и произошло столкновение.

От полученных травм мужчина за рулем отечественного авто скончался. 35-летний водитель второй машины не пострадал.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.