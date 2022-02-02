Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто в Крымском районе Кубани

Один из водителей скончался до приезда «скорой» Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне в Крымском районе Кубани. При столкновении двух авто погиб один из водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла ранним утром на трассе Крымск-Джигинка. Предварительно, 67-летний водитель ВАЗ 2106, превысив скорость, выехал на встречку. В это время здесь передвигалась иномарка RENAULT LOGAN, с которой и произошло столкновение.

От полученных травм мужчина за рулем отечественного авто скончался. 35-летний водитель второй машины не пострадал.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.