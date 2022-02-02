Житель Адыгеи до смерти забил мать пылесосом

Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

В Адыгее фигурантом уголовного дела стал местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Трагедия произошла в ауле Новая Адыгея. Как установило следствие, пьяный 34-летний мужчина взял домашний пылесос и начал избивать им мать. Удары приходились на голову. От полученных травм женщина скончалась.

- Обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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