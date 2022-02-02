Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 10:39

Житель Адыгеи до смерти забил мать пылесосом

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

Расследование уголовного дела продолжается Фото из архива КП

В Адыгее фигурантом уголовного дела стал местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Трагедия произошла в ауле Новая Адыгея. Как установило следствие, пьяный 34-летний мужчина взял домашний пылесос и начал избивать им мать. Удары приходились на голову. От полученных травм женщина скончалась.

- Обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Кореновске мужчина пытался застрелить пожилого отца. Пострадавшего успела спасти дочь.