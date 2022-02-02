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Общество2 февраля 2022 11:12

100 млн рублей на строительство спортобъектов получит Кубань

Субсидии из госбюджета распределят на 2022 и 2023 годы
Светлана ОВДЕЙ
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100 млн рублей на строительство спортобъектов получит Кубань Фото: пресс-служба краевой администрации

100 млн рублей на строительство спортобъектов получит Кубань Фото: пресс-служба краевой администрации

100 миллионов рублей на строительство спортобъектов получит Краснодарский край. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидии из госбюджета – 40 миллионов рублей – в 2022 году направят на закупку оборудования для двух плоскостных спортплощадок. В 2023 году 60 миллионов затратят на строительство модульного зала. Его оснастят доступом в интернет.

– Мероприятие реализуем в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Отбор на участие в проекте министерство физической культуры и спорта края объявит уже в ближайшее время, – отметил вице-губернатор Александр Власов.

В 2022 года на Кубани запланировано возвести более 40 спортивных объектов во всех районах края.