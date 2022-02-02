Хозяйке взорвавшегося в Краснодаре ларька, где погибли два человека, вынесли приговор

Женщине назначили 1 год ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вынесли приговор хозяйке взорвавшегося ларька с шаурмой, где погибли два человека. Женщине назначили 1 год ограничения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ларек с шаурмой находился по улице 40-летия победы – женщина арендовала здание, где организовала пункт продажи фаст-фуда. Газовые баллоны, купленные хозяйкой, хранились здесь не по технике безопасности. В январе прошлого года произошел взрыв. Повар кафе скончался на месте. Еще один сотрудник через несколько дней умер в больнице.

- Подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств, в числе которых трое несовершеннолетних детей женщины, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.