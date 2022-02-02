Депутаты ЗСК будут избираться по новой схеме округов

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань напомнил, что новая схема принимается в связи с вступлением в силу изменений в закон о выборах депутатов кубанского парламента, принятых в декабре прошлого года.

Изменениями была уточнена применяемая на выборах депутатов избирательная система в части числа депутатов, избираемых по мажоритарной и пропорциональной системе.

Утвержденная схема одномандатных избирательных округов была подготовлена с учетом предложений избирательной комиссии Краснодарского края и определяет их новые границы.

В ходе обсуждения своё несогласие с предложенной схемой высказал руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко.

Как пояснил докладчик, средняя норма представительства была выдержана, а схема нарезки округов перепроверена профильным комитетом. Требования к числу избирателей в каждом из округов были соблюдены.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил мнение, что представленная нарезка максимально корректно сформирована под 45 одномандатных округов.

Комментируя после сессии рассмотренный вопрос, руководитель кубанского парламента напомнил, что после увеличения в крае одномандатных округов с 35 до 45 соответственно изменились их размеры и количество проживающих в них избирателей.

- Сейчас мы утвердили новую нарезку округов, их привязку к территориям. Этого шага с нетерпением ждали политические партии и движения, политики муниципального уровня, работники СМИ и политтехнологи. В ближайшее время с новой схемой округов можно будет ознакомиться. Она будет опубликована как в текстовом варианте, так и в графическом изображении, - рассказал Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко отметил, что принятые изменения внесут коррективы в политический ландшафт края, в ход предстоящей предвыборной кампании. Рост числа одномандатников повысит конкуренцию между кандидатами. Заставит их более активно строить работу с избирателями, вникать в специфику округа и его проблемы.