Опыт развития территорий трех муниципалитетов обсудили в Заксобрании Краснодарского края

Проект документа представил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко.

В частности, подведены итоги годовой работы администраций Славянского, Тбилисского и Тихорецкого районов. На этих территориях проводилась работа по развитию социальной сферы в целом и конкретно – здравоохранения.

Так, за год в обозначенных районах установили 4 фельдшерско-акушерских пункта, построили 2 офиса врача общей практики. Частично обновлен парк автомобилей скорой помощи. Для привлечения в районы медицинских кадров было приобретено жилье.

Продолжена органами местного самоуправления и работа по созданию условий для развития физической культуры и спорта, а также увеличению численности населения, систематически занимающегося ими.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем комментарии отметил, что с принятием постановления парламентский контроль не заканчивается.

- Мы будем следить и далее за ситуацией в этих муниципалитетах, оказывая им, при необходимости, содействие.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Славянского, Тихорецкого и Тбилисского районов провели значительную работу. И уже сейчас заметны ощутимые изменения. В экономике ведется поддержка малого предпринимательства, принимаются меры к эффективному использованию объектов муниципальной собственности. В рамках своей компетенции местная власть создаёт условия для нормального функционирования предприятий, повышения инвестиционной привлекательности территорий. Тем не менее еще немало предстоит сделать. Органам местного самоуправления этих муниципальных образований даны подробные рекомендации по поводу того, как далее строить работу по социально-экономическому развитию территорий, - подчеркнул Юрий Бурлачко.