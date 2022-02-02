В Темрюке вылетевший из авто в ДТП водитель умер в больнице

Автомобиль несколько раз перевернуло на обочине Фото: @temruk_info

Смертельное ДТП произошло в Темрюке. Видео момента аварии распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как иномарку заносит с дороги на обочину, после чего авто переворачивается. В этот момент из салона вылетает человек – после машину еще несколько раз прокручивает и ударяет о землю.

- 37-летний водитель, управляя авто Honda Fit, при обгоне не справился с управлением, допустил занос и наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель вылетел через окно, получил травмы и был доставлен в ЦРБ Темрюка, где скончался, - сообщила руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В салоне находилась женщина 1986 года рождения. Пассажирка была пристегнута ремнем безопасности – ее также доставили в медучреждение.