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Происшествия2 февраля 2022 13:07

В Темрюке вылетевший из авто в ДТП водитель умер в больнице

Женщина-пассажир была пристегнута, ее также доставили в медучреждение
Светлана ОВДЕЙ
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Автомобиль несколько раз перевернуло на обочине Фото: @temruk_info

Автомобиль несколько раз перевернуло на обочине Фото: @temruk_info

Смертельное ДТП произошло в Темрюке. Видео момента аварии распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как иномарку заносит с дороги на обочину, после чего авто переворачивается. В этот момент из салона вылетает человек – после машину еще несколько раз прокручивает и ударяет о землю.

- 37-летний водитель, управляя авто Honda Fit, при обгоне не справился с управлением, допустил занос и наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель вылетел через окно, получил травмы и был доставлен в ЦРБ Темрюка, где скончался, - сообщила руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В салоне находилась женщина 1986 года рождения. Пассажирка была пристегнута ремнем безопасности – ее также доставили в медучреждение.