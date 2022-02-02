Вода и тепло вернутся в дома и соцобъекты вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске 3 февраля без воды и отопления останутся многие дома и соцобъекты. Подачу временно прекратят из-за аварийной ситуации, сообщили в теплоэнергетической компании города.

Отключение запланировано с 4:00 до 17:00 3 февраля.

Так, без воды и тепла останутся некоторые многоэтажки по улицам Набережной, Алексеева, Губернского, Дзержинского, Толстого, Мира, Исаева, К. Маркса, Карамзина, Корницкого, Куникова, Ленина, Н.Партизан, Н.Республики, Свердлова, Рыжова, Сн. Рубахо, Советов, Суворовской, Цедрика, Энгельса, Чехова, Свердлова, Мичуринского, Черняховского, Шевченко, Леженина.

Отключение запланировано и на многих соцобъектах. Временно без отопления и водоснабжения будут детские сады № 11, 34, 15, 8, 55, 79, 70, 45, 58, школы №2, 22, тубдиспансер, кожвендиспансер, городская больница № 3, коррекционный детский дом по улице Энгельса , а также центральная библиотека, исторический музей и центр допобразования "Школьник-2".