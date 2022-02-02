Прокуратура нашла нарушения в содержании африканского льва в Анапе

Прокуратура проверила условия содержания африканского льва. Фото: пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку после сообщений о том, что лев содержится в плохих условиях в парке 30-летия Победы. Также к ней были привлечены сотрудники Россельхознадзора и департамента ветеринарии Краснодарского края.

- Проверкой установлено, что угрозы жизни животного не имеется. Но необходимые документы собственником не представлены, поэтому имеется ряд вопросов к условиям его содержания ООО "Выставочный комплекс "Планета океан", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

После проверки дадут оценку ответственным за содержание хищника, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.