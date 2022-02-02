Отключение запланировано с 00:00 до 16:00 3 февраля Фото: krd.ru

Светофоры временно отключат на двух перекрестках Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

- На участках проведут работы по замене оборудования светофоров, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Регулировщик отключат на перекрестке улиц Кубанской Набережной и им. Ленина. Светофор не будет работать и на перекрестке Северной и Передовой.

Отключение запланировано с 00:00 до 16:00 3 февраля. Регулировать движение при необходимости будут сотрудники ДПС.