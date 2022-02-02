Кубань присоединилась к акции «Случайный вальс»

Акция "Случайный вальс"

Краснодарский край присоединился к акции «Случайный вальс». Традиционный флешмоб состоялся в 79-ю годовщину Победы в битве под Сталинградом.

Танцевальная акция, организатором которой стала команда «Молодёжки ОНФ», прошла на Кубани в пятый раз. Так, под музыку военных лет танцевали в аэропортах Краснодара и Анапы. А присоединиться к флешмобу приглашали посетителей и сотрудников.

В Анапе вальс станцевали участники соцпроекта «Тренер» под руководством образцового художественного ансамбля спортивного бального танца «Альянс».

- «Случайный вальс» уже несколько лет находит отклик в сердцах жителей края. Акцию поддерживают люди всех возрастов. Она популярна среди молодежи - ребята с удовольствием принимают участие, кто-то берет на себя роль хореографа-постановщика. Здесь вальс выступает символом связи поколений, ведь даже в тяжелые военные времена молодые люди находили немного времени на общение и досуг. А наша задача сохранить и передавать эти добрые традиции, - рассказала координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

А в Тихорецке флешмоб пройдет 3 февраля на ж/д вокзале около иммерсивной выставки «Поезд Победы».

Танцевальный флешмоб «Память в танце. Случайный вальс» проводится с 2018 года. Добровольцы танцуют в разных местах – в аэропортах, на вокзалах, приглашая случайных прохожих присоединиться.