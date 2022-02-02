Почти на 25% увеличился экспорт кубанской винодельческой продукции в 2021 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти на 25% увеличился экспорт кубанской винодельческой продукции в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Для наращивания экспорта ежегодно инвестируем в развитие виноградарства и виноделия. В прошлом году из федерального и краевого бюджетов направили около 614 млн рублей - и на закладку молодых саженцев, уходные работы. В результате предприятия смогли увеличить поставки на 25% - экспортировано почти 523 тысячи декалитров, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Число стран-импортеров возросло с 16 до 30. 14 кубанских предприятий поставляли вина за рубеж. А стоимость поставок составила 693,7 миллиона рублей.