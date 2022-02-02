В Крымском районе звучат сирены. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Жителей Крымского района снова готовят к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реках. Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, в четырех сельских поселениях района идет оповещение населения и работают сирены.

- В Нижнебаканском, Мерчанском и Пригородном сельских поселениях идет оповещение о возможной угрозе. Жителям следует собрать все документы и необходимые вещи. Готовы автобусы для перевозки маломобильных граждан, - уточнили в администрации Краснодарского края.

Это уже не первая угроза подтопления, с которой столкнулись жители Крымского района с начала января. Накануне были эвакуированы две семьи из хутора Веселый, где вышедшая из берегов река подтопила придомовые территории и участок дороги. По прогнозам ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ближайшие дни на территории района прогнозируется потепление, которое повлечет за собой таяние снега и обильные осадки. Специалисты ЕДДС отслеживают данные датчиков визуальных постов, которые установлены на рубках района. Спасатели перешли на круглосуточное дежурство.