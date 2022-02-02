Фермеры Краснодарского края увеличили производство на 13%

Производство сельхозпродукции в Краснодарском крае выросло почти на 13%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае выросло производство сельхозпродукции. Согласно данным, опубликованным Краснодарстатом, в 2021 году кубанские фермеры заработали 549,5 млрд рублей, это на 12,8 % больше цифр за 2020 год.

– Высокий показатель обусловлен открытием новых предприятий, а также модернизацией существующих. Естественно, что огромную роль сыграла поддержка государства. В 2021 году отрасль получила 10,6 млрд рублей краевых и федеральных средств, – прокомментировал вице-губернатор края Андрей Коробка.

Если смотреть статистику по отраслям, то растениеводы увеличили производство продукции на 17,1 %, в животноводстве показатели по сравнению с 2020 годом выросли на 1,7%.