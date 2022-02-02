Прокуратура Сочи проверит обстоятельства сбоев в работе канатной дороги в Красной Поляне

Эвакуация людей, застрявших на канатной дороге. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Эвакуация 37 сноубордистов и лыжников, застрявших на канатной дороге из-за сбоев в работе, завершена. ЧП произошло в Восточном секторе Красной Поляны, администрация курорта справилась собственными силами, без привлечения спасателей, которые, впрочем, все же присутствовали и готовы были приступить к работам при осложнении ситуации.

- Медицинская помощь никому не потребовалась. Все эвакуированные получили горячее питье и возможность для обогрева, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Как объяснило руководство курорта, сбой в работе канатки был вызван ошибкой в программе управления. Все детали произошедшего сейчас устанавливает прокуратура Адлерского района Сочи. О результатах прокурорской проверки сообщат позже.