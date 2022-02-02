На Кубани запущен проект «Воронка инвестиционных стартапов»

В Краснодарском крае стартовал масштабный проект «Воронка инновационных стартапов». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани началась реализация проекта «Воронка инновационных стартапов». Программа нацелена на развитие среднего и малого предпринимательства, а также на поддержку индивидуальных бизнес-инициатив. Как сообщили в администрации региона, в рамках проекта проведут более 80 мероприятий.

– Мы стремимся создать в регионе комфортные условия для молодежи. Активные и талантливые молодые люди могут раскрывать свой потенциал в бизнесе со студенческой скамьи. Это первый проект такого масштаба в стране, – рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Проект реализуют при комплексной поддержке регионального Фонда развития инноваций, департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края и АНО «ИННОКУБ». Передовые проекты получат поддержку и будут внедрены в экономику региона.