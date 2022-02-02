Фотовыставка «Золотой фотообъектив Кубани-2021» открылась в Краснодаре

В Краснодаре открылась выставка «Золотой фотообъектив Кубани-2021». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открылась выставка «Золотой фотообъектив Кубани-2021». Среди участников, предоставивших более сотни своих работ, имена маститых кубанских фотографов и их начинающих коллег. После открытия экспозиции подвели итоги краевого фотоконкурса, который проводит Союз журналистов Кубани среди фотокорреспондентов районных СМИ. Главный приз конкурса «Золотой фотообъектив Кубани -2021» забрал Алексей Толстых из «Сельской газеты» Новопокровского района.

- Несмотря на все сложности, нам все же удалось организовать фотовыставку, она будет открыта для всех, кто захочет прийти и посмотреть. Снимки наших фотографов уникальны. Они очень живые и глубокие. Это все - наша кубанская фотожурналистика. Характерная школа, которая сохранилась и прирастает новыми фотокорреспондентами, - рассказала руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

Выставка будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств до 13 февраля. Вход для посетителей свободный.