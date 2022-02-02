Введен запрет на экспорт аммиачной селитры, о котором просили аграрии Кубани

Ограничение на экспорт аммиачной селитры позволит аграриям Кубани успешно провести весеннюю посевную кампанию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России введен запрет на экспорт аммиачной селитры, о котором просили кубанские аграрии. Эта мера позволит сократить рост цен на минеральные удобрения. Кроме того, нестабильная ситуация на рынке ставила под удар будущую посевную кампанию.

– Благодарен правительству России за эту своевременную меру. Запрет на экспорт аммиачной селитры предотвратит рост цен на минеральные удобрения, позволит аграриям провести посевную кампанию, а значит, получить высокие урожаи в 2022 году, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Запрет на экспорт аммиачной селитры введен со 2 февраля и продлится два месяца.