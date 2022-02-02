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Общество2 февраля 2022 18:02

В Сочи заканчивается строительство школы на 800 мест

Рабочие приступили к отделке фасада учебного заведения
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи на стройплощадке школы на Мамайке приступили к фасадным работам. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на стройплощадке школы на Мамайке приступили к фасадным работам. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи идет к концу строительство школы на 800 мест на улице Ландышевой Центрального внутригородского округа. Как сообщили в администрации курорта, рабочие приступили к наружным отделочным работам. Сейчас идет облицовка фасада корпусов учебного заведения, а также монтаж и установка вентиляционных систем и электрики.

Несколько десятков лет ждали жители микрорайона школу. Проект был сложным, это обусловлено рельефом, но мы стремимся быстрее закончить строительство, на объекте в настоящее время трудятся более 130 человек, - рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

На территории школы будут установлены спортивные площадки, а также будет работать летний лагерь в период каникул.