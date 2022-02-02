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Происшествия2 февраля 2022 18:21

В Краснодаре ребенок проткнул глаз железным прутом строительного забора

Полицейские начали проверку чрезвычайного происшествия
Евгения ХАЛИКОВА
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Мальчик получил травму глаза на темной улице

Мальчик получил травму глаза на темной улице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 8-летний мальчик получил тяжелую травму глаза, возвращаясь из школы домой по неосвещенному участку улицы Домбайской. Ребенок не заметил покосившийся строительный забор, сваренный из металлических прутьев.

- Вот по такой дороге дети ходят в школу. Вот так у нас строители делают, вот здесь он наткнулся на арматуру. В данный момент он лежит в больнице, не понятно, что у него будет с глазом, - рассказывают близкие ребенка.

- По предварительным данным, школьник получил травму глаза, напоровшись на металлический прут, который торчал из забора. Мальчика доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, уточнили в УМВД России по Краснодару.