В Краснодарском крае из-за снега обрушилась крыша детского реабилитационного центра

Оценочная комиссия подчитывает ущерб из-за обрушения кровли в детском реабилитационном центре Фото: Влад КОМЯКОВ

В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенном в поселке Черноморский Северского района, произошло ЧП. Не выдержав веса мокрого снега, обрушилась крыша здания. На момент проишествия в центре занимались 28 детей. Они были эвакуированы и перевезены в поселковую школу № 21.

- ЧП произошло еще 28 января. Центр закрыт, не будет действовать до окончания ремонтных работ. Оценочная комиссия сейчас устанавливает размер ущерба и составляет проектно-сметную документацию, - сообщили в администрации Северского района.

Известно, что зданию более 50 лет, 10 лет назад была капитально отремонтирована кровля. Но, по словам сотрудников центра, никто не чистил крышу во время обильных снегопадов, что и привело к обрушению.