В центре Краснодара временно будут отключены светофоры

На двух перекрестках Краснодара временно отключат светофоры. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В центре Краснодара 3 февраля будут отключены светофоры на улицах Кубанской Набережной и им. Ленина, а также на перекрестке улиц Северной и Передовой. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это связано с заменой оборудования электронных регулировщиков.

- Светофоры не будут работать с 00.00 до 16.00 3 февраля, - уточнили в мэрии Краснодара.

Во время отключения светофоров регулировать транспортное движение будут сотрудники ДПС,