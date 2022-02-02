В Северском районе введен режим чрезвычайной ситуации

В Северском и Абинском районах сохраняется угроза новых подтоплений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Северском районе население оповестили о возможном подтоплении. Из-за обильных осадков уровень воды в реке Убинка уже достиг неблагоприятных отметок и, как отмечают специалисты, подъем не останавливается. Оценив ситуацию, региональные власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории района. Жителей попросили подготовиться к эвакуации.

- В школах развернули пункты временного размещения. На данный момент в муниципалитете остаются подтопленными 87 придворовых территорий в пяти населенных пунктах. В два дома зашла вода, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Подтоплены подворья в станицах Азовская, Северская и Смоленская, а также в поселках Ильский и Афипский. Тревожную ночь проведут и жители Абинского района. На гидропостах отмечают подъем воды в реке Абин.