Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жителей улиц Бестужевская, Пензенская, Тихая, Фрунзе, Тульская, Скальная, Псебайская, Николаевская, Мостовая, Заречная, Верхнениколаевская, Защитников Кавказа, Аибгинский, Вознесенская, Турчинского, Гидростроителей, Дворцовая, Вознесенская, Фигурная, Диброва, Метревели, Таврическая, Блинова, Ворошиловградская, Черновицкая, Дубравская, а также переулка Мельничный.

В Хостинском районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц Джапаридзе, Бытха, 36, 38, 40, Ворошиловская, 1, 1/1, 4, Возрождения, 28, Ясногорская, Шолоховская, Измайловская, а также переулка Калиновый, села Воронцовка и садового товарищества «Виктория».

В Центральном районе 3 февраля также запланированы работы, которые повлекут за собой обесточивание объектов на улицах Альпийская, 1-50, Высокогорная 10-80, Тимирязева, Пасечная 3-20, Донская 30-50, Чехова 5, Парковая 11,13,15, 11/10, 11/10А, Островского, 9,14,11/10А,17/24, Воровского, 5, 6, Навагинская, 3, 3/2, Северная, 10, и Юных Ленинцев, 1.

В Лазаревском районе без благ цивилизации останутся жители улиц Асарэтх, Мезмай, Левобережная, переулков Вольный и Зэкошныг аула Хаджико.