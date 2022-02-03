В Северском и Абинском районах сохраняется угроза новых подтоплений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 3 февраля в Краснодарском крае. В Северском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Население района попросили приготовиться к эвакуации.

В Краснодарском крае из-за снега обрушилась крыша детского реабилитационного центра. Воспитанники центра не пострадали, они эвакуированы во временный пункт размещения.

В Краснодаре ребенок проткнул глаз железным прутом строительного забора. Полицейские начали проверку чрезвычайного происшествия.

Введен запрет на экспорт аммиачной селитры, о котором просили аграрии Кубани. Ограничения введены 2 февраля 2022 года и будет действовать два месяца.