Погода в Краснодаре на 3 февраля 2022 года: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Погода в Краснодаре на 3 февраля 2021 года: воздух прогреется до плюс 13 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Тепло возвращается на Кубань. После январских заморозков местные жители ожидали сибирских морозов в феврале. Но прогнозы людей не оправдалась. Вместо снегопадов в крае зарядили ливни, а заморозки сменила оттепель.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода 3 февраля 2022 года в Краснодаре.

- В четверг днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в Краснодаре ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 14 м/с.