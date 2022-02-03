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Общество3 февраля 2022 4:55

Погода в Краснодаре на 3 февраля 2022 года: воздух прогреется до плюс 13 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодаре на 3 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода в Краснодаре на 3 февраля 2021 года: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Погода в Краснодаре на 3 февраля 2021 года: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тепло возвращается на Кубань. После январских заморозков местные жители ожидали сибирских морозов в феврале. Но прогнозы людей не оправдалась. Вместо снегопадов в крае зарядили ливни, а заморозки сменила оттепель.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода 3 февраля 2022 года в Краснодаре.

- В четверг днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в Краснодаре ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 14 м/с.