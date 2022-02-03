На Кубани в пяти районах остается подтопленными 909 дворов и 281 дом

Ликвидация последствий продолжается

Из-за дождя и таяния снега в Краснодарском крае подтопления сохраняются в 18 населенных пунктах. Последствия продолжают ликвидировать спецслужбы.

- В пяти районах края остаются подтопленными 909 придомовых территорий, 281 домовладение. В Славянском, Красноармейском и Северском районах ввели режим ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Славянском районе остаются подтопленными в шести населенных пунктах 735 дворов и 279 домов. В гостиницу «Уют» эвакуировали 12 человек.

На территории Красноармейского района в двух населенных пунктах остаются подтопленными 61 двор.

В Северском районе в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 87 придомовых территорий и два дома. Эвакуировано четыре человека.