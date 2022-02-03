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Общество3 февраля 2022 5:35

В Северском районе Кубани на трассе А-146 после снятия ограждения вода пошла на убыль

Ситуация с подтоплением дороги улучшается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Уровень воды пошел на убыль

Уровень воды пошел на убыль

В Северском районе Кубани накануне из-за потоков талой воды подтопило участок федеральной трассы А-146 в районе посёлка Афипского. Движение затруднено.

- На участках 33-го километра трассы А-146 вода спадает. Ситуацию по-прежнему контролируют специалисты управления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

На месте дежурят дорожники и сотрудники ДПС. Ограждение убрали на другую сторону дороги, чтобы вода смогла свободно уходить с полей через дорогу и не скапливаться.