В Северском районе Кубани на трассе А-146 после снятия ограждения вода пошла на убыль

Уровень воды пошел на убыль

В Северском районе Кубани накануне из-за потоков талой воды подтопило участок федеральной трассы А-146 в районе посёлка Афипского. Движение затруднено.

- На участках 33-го километра трассы А-146 вода спадает. Ситуацию по-прежнему контролируют специалисты управления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

На месте дежурят дорожники и сотрудники ДПС. Ограждение убрали на другую сторону дороги, чтобы вода смогла свободно уходить с полей через дорогу и не скапливаться.