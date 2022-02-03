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Общество3 февраля 2022 5:52

Аномальное тепло на Кубани спрогнозировали до 4 февраля

В регионе до пятницы будет 12-15 градусов тепла
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На улице будет облачно

На улице будет облачно

Аномальное тепло в Краснодарский край принес циклон, который пересекает регион. Вместе с теплом на Кубани ожидаются дожди.

- Через Краснодарский край пройдет мощная волна тепла. Потепление продлится до 4 февраля. Затем снова начнется понижение температуры, и осадки будут переходить местами в мокрый снег, - сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леус.

Из-за потепления на Кубани возможны подтопления из-за активного таяния снега. Такой процесс уже начался. Режим ЧС ввели три района края.