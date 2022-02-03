С 1 февраля 2022 года в государственный реестр недвижимости вносится информация об аварийном состоянии домов

Фото: Кадастровой палаты края

С 1 февраля 2022 года в ЕГРН вносятся сведения о признании многоквартирного дома аварийным. Нововведения будут информировать о состоянии жилища и непригодности для проживания.

Региональные и муниципальные органы власти обязаны при признании многоквартирного дома аварийным или непригодным для проживания передавать данные сведения непосредственно в Росреестр.

Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц.

Вскоре при запросе актуальных данных из ЕГРН можно будет узнать, в каком состоянии находится многоквартирный дом, в котором расположена квартира. В выписке ЕГРН появится специальная отметка, где будет указано, считается ли интересующий дом аварийным.

- Новый механизм позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра недвижимости. Совместно с региональными и муниципальными органами власти будет выстроено соответствующее информационное взаимодействие, - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Зарема Кадошникова.

Согласно закону, органы государственной власти и органы местного самоуправления должны направить в Росреестр ранее принятые решения о признании многоквартирного дома аварийным или непригодным для проживания до 1 июля 2022 года.