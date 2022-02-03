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Здоровье3 февраля 2022 6:55

Школы Майкопа перевели на удаленку из-за коронавируса до особого распоряжения

Ограничения ввели с 3 февраля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дети стали болеть чаще

Дети стали болеть чаще

С 3 февраля все общеобразовательные организации и заведения дополнительного образования Майкопа перевели на удаленку. Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

- Дистанционно будут заниматься все до особого распоряжения. Занятия детских творческих коллективов и кружков, тренировки в спортшколах олимпийского резерва будут проводиться также на удаленке, - сообщили в пресс-службе правительства Республики Адыгеи.

Весь тренировочный и обучающий процесс в Майкопе организуют в дистанционном формате.