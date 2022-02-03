В Сочи бесхозные коммунальные сети передадут на баланс эксплуатирующих организаций

Фото: sochi.ru

В Сочи в 2021 году выявили как бесхозные полтора километра газопроводов, 72 километра сетей водоснабжения и водоотведения, 211 километров сетей отвода ливневых вод. Все бесхозные сети будут передавать на баланс эксплуатирующих организаций.

- Важно предоставлять качественные услуги и обеспечивать бесперебойную работу сетей. А для этого все выявляемые бесхозные объекты необходимо своевременно ставить на баланс эксплуатирующих организаций, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В настоящее время власти курортного города поручили предусмотреть в бюджете средства на обслуживание выявленных бесхозных объектов.