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Общество3 февраля 2022 7:26

В Сочи бесхозные коммунальные сети передадут на баланс эксплуатирующих организаций

Передачу сетей обсудили на совещании
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи в 2021 году выявили как бесхозные полтора километра газопроводов, 72 километра сетей водоснабжения и водоотведения, 211 километров сетей отвода ливневых вод. Все бесхозные сети будут передавать на баланс эксплуатирующих организаций.

- Важно предоставлять качественные услуги и обеспечивать бесперебойную работу сетей. А для этого все выявляемые бесхозные объекты необходимо своевременно ставить на баланс эксплуатирующих организаций, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В настоящее время власти курортного города поручили предусмотреть в бюджете средства на обслуживание выявленных бесхозных объектов.