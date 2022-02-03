Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 7:46

На Кубани двух женщин-полицейских посадили на 7 и 5 лет за взяточничество

Приговор вступил в законную силу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников ОМВД России по Белореченскому району

Вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников ОМВД России по Белореченскому району

Бывшая начальница следственного отдела ОМВД Белореченского района получила взятку через посредницу из другого отдела. Деньги передал местный житель за невозбуждение уголовного дела после серьезной драки. Обеих женщин-полицейских задержали.

- В 2018 году начальник следствия потребовала 500 тысяч рублей, 300 тысяч из которых она получила от знакомого лично. А оставшуюся часть денег передала оперуполномоченный отдела полиции. В судебном заседании подсудимые вину не признали, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Бывшей начальнице следственного отдела дали 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, другой сотруднице полиции 5 лет и 3 месяца со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.