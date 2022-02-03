На Кубани двух женщин-полицейских посадили на 7 и 5 лет за взяточничество

Вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников ОМВД России по Белореченскому району

Бывшая начальница следственного отдела ОМВД Белореченского района получила взятку через посредницу из другого отдела. Деньги передал местный житель за невозбуждение уголовного дела после серьезной драки. Обеих женщин-полицейских задержали.

- В 2018 году начальник следствия потребовала 500 тысяч рублей, 300 тысяч из которых она получила от знакомого лично. А оставшуюся часть денег передала оперуполномоченный отдела полиции. В судебном заседании подсудимые вину не признали, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Бывшей начальнице следственного отдела дали 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, другой сотруднице полиции 5 лет и 3 месяца со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.