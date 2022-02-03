Дело в отношении жителя Кубани, вонзившего нож жене в нос, передали в суд

Врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

Расследование дела в отношении 64-летнего жителя Апшеронска, который вонзил нож в голову жены, завершено. Материалы направлены в суд.

- 19 ноября 2021 года в переулке Фурманова города Апшеронска родственники распивали спиртное дома. Супруги поссорились. В ярости мужчина схватил нож и вонзил его жене в нос. Женщина выжила, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под стражей и ждет приговора суда.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пластический хирург из Краснодара сообщил, что лезвие прошло в миллиметре от сонной артерии, пострадавшей крупно повезло.