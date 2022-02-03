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Общество3 февраля 2022 8:27

Фестиваль звонарей пройдет в Краснодаре

Он состоится 5 февраля в Храме прп. Ильи Муромского
Светлана ОВДЕЙ
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Фестиваль звонарей пройдет в Краснодаре Фото: instagram.com/hram_ioanna_krestitelia/

Фестиваль звонарей пройдет в Краснодаре Фото: instagram.com/hram_ioanna_krestitelia/

Фестиваль звонарей пройдет в Краснодаре. Мероприятие состоится 5 февраля в Храме прп. Ильи Муромского на улице Круговой, 24, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

Заезд и оформление участников стартует в 10:00. После, в 11:00, состоится открытие и молебен. В программу фестиваля входит прослушивание участников – с 11:30 до 14:00. А с 14:00 до 15:00 пройдет мастер-класс для выступивших и всех желающих.

Участниками станут 20 звонарей из Краснодара и других городов и районов Кубани. Мероприятие пройдет по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория ко дню памяти святителя Павлина Милостивого, епископа Неоланского - им положено начало в использовании колоколов для созыва верующих к богослужению.