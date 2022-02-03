В кубанском парламенте обсудили ход реализации проекта «Пушкинская карта»

В России с 1 сентября прошлого года по инициативе президента страны Владимира Путина начала действовать программа «Пушкинская карта». Её разработали в качестве меры социальной поддержки молодых людей от 14 до 22 лет для посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта, с помощью которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Открывается карта в личном кабинете на портале государственных услуг либо в отделениях «Почта Банка». Она действует на всей территории России без ограничений. Школьники и студенты получали в прошлом году от государства на эти карты по 3 тысячи рублей, а с нового года сумма повысилась до 5 тысяч.

По словам замминистра культуры края Алексея Батуры, с 2021 года на Кубани участниками программы являются 99 организаций, среди которых музеи, театры, кинотеатры, планетарий, концертные и культурно-досуговые учреждения. С 1 февраля этого года к проекту присоединилось ещё 30 кинотеатров.

В ходе заседания участники обсудили целый спектр вопросов. На первое место вышло информирование школ, их директоров и классных руководителей, родителей об учреждениях культуры, участвующих в проекте, проходящих там мероприятиях. Также особое внимание было уделено расширению возможностей отрасли культура для реализации задач по максимальному вовлечению кубанской молодежи в проект. Среди предложений была синхронизация репертуара театров под школьную учебную программу, формирование графика гастролей для выезда краевых творческих коллективов в отдаленные населенные пункты, а также оперативное подключение всех муниципальных учреждений культуры к проекту «Пушкинская карта».

Кроме этого, поднимались вопросы технического характера по поводу регистрации карты, подключения к программе учреждений культуры и т.д.

Подводя итог обсуждения в парламенте, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский заверил, что профильный комитет ЗСК и в дальнейшем продолжит мониторинг выполнения проекта и вернётся к ней в ближайшее время.

- По данным регионального министерства культуры, на сегодняшний день только 20 процентов кубанской молодёжи имеет Пушкинскую карту и только каждый второй из них ею воспользовался. Родители должны знать, что, кроме получения образования в учебных учреждениях, есть и дополнительные источники для всестороннего гармоничного развития детей. Государство предоставляет возможность духовного обогащения подрастающего поколения через знакомство с культурным наследием в наших музеях и театрах. С учетом того, что Пушкинская карта действует на всей территории России, можно ознакомиться с культурным достоянием страны – побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже. Да и в каждом регионе, в том числе у нас на Кубани, обширная сеть культурных учреждений. Поэтому считаю важным, чтобы к проекту, инициированному президентом, активно подключилось родительское сообщество. Воспитание достойных граждан страны - наша общая задача, - отметил в конце беседы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.