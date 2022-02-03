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Общество3 февраля 2022 8:45

В Анапе мужчина перенес женщину на руках через огромную лужу

В городе, как и в других районах, территории подтопил растаявший снег
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Анапе мужчина перенес женщину на руках через огромную лужу Фото: кадр из видео

В Анапе мужчина перенес женщину на руках через огромную лужу Фото: кадр из видео

Совсем недавно на Кубань обрушилась настоящая зима. Жители региона расчищали сугробы по колено, через них же пробирались на работу, а автомобилисты боролись с гололедицей. Но сказка продлилась недолго – снежные горы начали таять из-за дождей и резкого потепления. Белые пейзажи во многих районах сменились бурными реками, от которых страдают жители.

В Анапе, например, буквально ни пройти ни проехать. До такой степени, что женщин по улицам носят на руках, как и на этом видео.

Огромная лужа подтопила дорожный участок и тротуар, по которому пройти, не промочив ноги, не удастся. Тогда на помощь женщине пришел молодой человек. Подняв ее, он с легкостью перенес пешехода на противоположную сторону.

Тем временем в регионе продолжают ликвидировать последствия от таяния снега. Больше всего пострадал Славянский район. В муниципалитете вода зашла в 279 домов и подтопила 735 придомовых территорий. Здесь, как и в Северском и Красноармейском районах, ввели режим ЧС.