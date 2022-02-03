На Кубани за сутки выявили 2879 случаев заболевания COVID-19

На Кубани за сутки выявили 2879 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 190 детей. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

В Краснодаре за сутки зафиксировали 1532 случая заражения, 212 – в Новороссийске, 139 – в Геленджике, 138 – в Сочи. В Ейском районе 84 новых пациента, в Тимашевском – 81, в Брюховецком – 75. 47 случаев – в Северском районе, 40 - в Кавказском, 39 - в Ленинградском, 34 - в Усть-Лабинском, 33 - в Армавире. В Анапе и Лабинском районе по 31 заболевшему, в Крымском районе – 30, в Абинском – 29, в Выселковском – 28, в Гулькевичском районе - 27, в Староминском – 25, в Калининском – 24, в Кущевском – 17.

- В Мостовского районе 15 новых пациентов, в Белоглинском, Славянском и Тихорецком районах – по 14, в Курганинском и Темрюкском районах – по 13, в Белореченском и Павловском - по 11, по 10 – в Красноармейском и Новопокровском. В Крыловском районе получено 8 положительных результатов, в Щербиновском районе и Горячем Ключе – по 7, в Туапсинском и Динском районах – по 6. По 5 заболеваний - в Кореновском, Отрадненском и Успенском районах, по 3 - в Апшеронском и Новокубанском районах, по 1 - в Каневском, Приморско-Ахтарском и Тбилисском, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ подключены 112 пациентов, еще 8 остаются на ЭКМО.