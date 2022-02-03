В Адыгее на два месяца закроют дорогу из-за угрозы прорыва дамбы водохранилища

Фото: instagram.com/tipich_takhtamukai

Вдоль Октябрьского водохранилища в Адыгее возникла угроза прорыва дамбы. В настоящее время движение по трассе перекрыли в целях безопасности. Водителей просят выбирать альтернативные пути.

- Движение на участке трассы Энем — Адыгейск будет ограничено с 9 часов утра 4 февраля по 4 апреля. Здесь оползни угрожают прорыву дамбы. Специалисты проведут проектно-изыскательские работы, - сообщили в управление дорог «Адыгеяавтодор».

Движение на этом участке дороги 28 января уже закрывали для исследовательских работ из-за сошедшего оползня.