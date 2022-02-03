Объявлен победитель конкурса по концепции набережной «Сириуса» в Сочи

Объявлен победитель конкурса проектов по благоустройству Сириуса в Сочи. Лучшей признана концепция новозеландского бюро LandLAB, сообщает пресс-служба соорганизатора КБ «Стрелка».

Итоги конкурса на концепцию набережной федеральной территории подвели представители госкопорации ВЭБ.РФ и Центра урбанистики Научно-технического университета «Сириус».

Проект бюро LandLAB связывает зоны Имеретинской набережной - порт, реки, Олимпийский парк и жилые кварталы. Согласно концепции, вид на море открывается на протяжении 7 километров вместо нынешних 3,9. Кроме того, будут увеличена площадь зеленых зон - с 7 до 12 гектаров и оборудованы более 12 тысяч квадратных метров общественных пространств - концертных площадок, лекториев, павильонов.

Всего участниками конкурса стали 68 команд из 48 стран, а в финал вышли 6. В работе новозеландского бюро отмечены экологичность решений, внимание на функциональность территории и социальные зоны.

- Хотел бы отметить высокое качество работы победителя. Предложенная LandLAB концепция обращает внимание на географический, исторический и культурный контекст местности. Это единственная концепция, которая опиралась на тектонику ландшафта, обеспечив общественные пространства и выходы к морю. Решение позволяет реализовать проект в соответствии с принципами устойчивого развития, - отметил член жюри, соучредитель и управляющий партнер "Topotek 1" Мартин Рейн Кано.