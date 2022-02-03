Минздрав Кубани напомнил о возможности получить больничный дистанционно

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае ввели дистанционную выдачу больничных листов. Теперь открыть его можно, не приходя в поликлинику. В Минздраве Кубани рассказали, как это сделать.

- Больничный можно открыть дистанционно. Для этого необходимо позвонить на горячую линию поликлиники по месту жительства либо по номеру 122. Врач по телефону даст рекомендации, в случае необходимости запишет на прием, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

Закроют больничный пациентам с коронавирусом спустя 14 дней при отсутствии клинических проявлений болезни.

Планируется, что такие меры разгрузят очереди в поликлиниках с заболевшими пациентами.