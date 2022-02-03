115 снарядов времен войны обнаружили в Крымском районе Кубани

Еще 115 снарядов времен войны обнаружили на Кубани Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

На Кубани продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, в Крымском районе обнаружены еще 115 снарядов. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Боеприпасы найдены в лесном массиве южнее хутора Красный. Вес минометных снарядов 82-мм калибра составил почти 35 килограммов.

Сотрудники УФСБ региона и ОМВД по Крымскому району изъяли находку. Позже боеприпасы будут уничтожены ГУМВД края.

Граждан, столкнувшихся со снарядами, просят соблюдать дистанцию и сообщать в органы для изучения специалистами и ликвидации. Находиться вблизи может быть опасно для жизни из-за возможного взрыва.