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Общество3 февраля 2022 9:36

115 снарядов времен войны обнаружили в Крымском районе Кубани

Боеприпасы уничтожат
Светлана ОВДЕЙ
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Еще 115 снарядов времен войны обнаружили на Кубани Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Еще 115 снарядов времен войны обнаружили на Кубани Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

На Кубани продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, в Крымском районе обнаружены еще 115 снарядов. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Боеприпасы найдены в лесном массиве южнее хутора Красный. Вес минометных снарядов 82-мм калибра составил почти 35 килограммов.

Сотрудники УФСБ региона и ОМВД по Крымскому району изъяли находку. Позже боеприпасы будут уничтожены ГУМВД края.

Граждан, столкнувшихся со снарядами, просят соблюдать дистанцию и сообщать в органы для изучения специалистами и ликвидации. Находиться вблизи может быть опасно для жизни из-за возможного взрыва.