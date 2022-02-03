Досуговый центр создадут в Комсомольском мкр Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Досуговый центр создадут в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Работы планируют завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в ТРЦ «Новый горизонт» на улице им. Тюляева, 2, обустроят два кинозала почти на 100 мест каждый, зал-трансформер для мероприятий, занятий танцами и молодежную киношколу. Досуговый центр разместят в муниципальных помещениях на 4 и 5 этажах – почти 1,6 тысячи квадратных метров.

Здесь же появятся зоны для коворкинга и молодежных клубов допобразования.

- Помещения практически готовы, необходимо выполнить отделочные работы и запустить их в эксплуатацию. Важно, чтобы здесь функционировали не только кинозалы и залы для мероприятий, но и кружки допобразования для детей и молодежи этой части города, - отметил мэр Андрей Алексеенко.

Так, в марте завершат разработку технического задания. А после будет выбран подрядчик для проектирования ремонта.

Открыть новый досуговый центр запланировано до конца 2022 года.