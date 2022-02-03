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Общество3 февраля 2022 10:09

Более 500 краснодарцев планируют переселить из аварийного жилья до конца 2023 года

В городе расселят 22 ветхих дома
Светлана ОВДЕЙ
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Более 500 краснодарцев планируют переселить из аварийного жилья до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Расселение в краевом центре проводят по проекту «Жилье и городская среда». Всего из 22 ветхих домов переедут 513 человек – это 196 квартир. Подчеркивается, что 51 жителю уже выплачена компенсация за аварийное жилье. Краснодарцы проживали в 19 квартирах.

Напомним, участниками программы становятся дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В прошлом году в регионе по нацпроекту расселили более 350 человек – это жители Краснодара, Армавира, Сочи, Ленинградского, Северского, Крымского и Тихорецкого районов.