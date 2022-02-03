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Общество3 февраля 2022 10:10

На Кубани открыли цех по производству сыров с белой плесенью

Он заработал в Каневском районе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый цех по выпуску сыров с белой плесенью открыли на производстве «Калория» в Каневском районе Кубани. Здесь модернизировали оборудование. Сейчас процесс изготовления полностью автоматизирован.

– Обновление на производстве позволило расширить линейки выпускаемой продукции. В планах – построить еще два цеха по производству мягких и твердых сыров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время предприятие увеличило выпуск деликатесных сыров с белой плесенью до 200 тонн в год.