На Кубани открыли цех по производству сыров с белой плесенью

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Новый цех по выпуску сыров с белой плесенью открыли на производстве «Калория» в Каневском районе Кубани. Здесь модернизировали оборудование. Сейчас процесс изготовления полностью автоматизирован.

– Обновление на производстве позволило расширить линейки выпускаемой продукции. В планах – построить еще два цеха по производству мягких и твердых сыров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время предприятие увеличило выпуск деликатесных сыров с белой плесенью до 200 тонн в год.