Финалистов конкурса «Учитель года Кубани» определили в Краснодаре Фото: пресс-служба краевой администрации

Финалистов конкурса «Учитель года Кубани» определили в Краснодаре. Участниками второго тура очного этапа станут 6 педагогов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, победителями стали учителя русского языка и литературы школы №61 Краснодара Виктория Арутюнян и гимназии № 1 Туапсинского района Марина Чубинидзе, преподаватель английского языка школы №1 Динского района Мария Бабченко, музыки лицея №3 Сочи Марина Бондарева. Лучшей работой признаны также уроки учителя истории и обществознания лицея Каневского района Константина Чуприны и преподавателя математики гимназии №23 Краснодара Екатерины Щербаковой.

Напомним, 31 января прошел очный этап конкурса – участниками стали 15 лауреатов по результатам отборочного этапа. Преподаватели представили технологии и методики в «Методической мастерской», провели открытый урок и классный час.

- Во втором туре педагоги презентуют инновационный педагогический опыт и расскажут об эффективных методах и приемах в задании «Мастер-класс». Кроме того, учителя станут участниками пресс-конференции «Вопрос учителю года», - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Победитель станет известен 4 февраля – имя объявят на церемонии закрытия конкурса.