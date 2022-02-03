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Общество3 февраля 2022 10:34

Проект нового кладбища в пригороде Краснодара обойдется в 21,3 млн рублей

Его подготовит местная организация
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Новое кладбище хотят создать в станице Елизаветинской под Краснодаром. Погост планируют сделать в районе учхоза «Кубань». Проектом займется «Краснодаргражданпроект». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В информации к лоту говорится, что начальная стоимость закупки была 28 млн рублей. Победителем стала организация «Краснодаргражданпроект», которая предложило за контракт 21,3 млн рублей.

Площадь кладбища определили в 35,7 га. На территории сделают площадки для траурных обрядов с навесами, установят освещение, мусорные баки, оборудуют проезды.