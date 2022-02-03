Шесть машин столкнулись при ДТП в тоннеле в сторону Красной Поляны

Движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено Фото: @chp_sochi

Массовое ДТП с участием шести машин произошло в Сочи. Автомобили столкнулись в тоннеле в сторону Красной Поляны. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Предварительно, участниками аварии стали 5 легковушек и грузовик. Пострадавших в результате аварии нет, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. Движение на участке было ограничено.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», ранее ограниченное движение на участке уже восстановлено. Последствия ДТП устранены, а машины разъехались. Подчеркивается, что столкновение произошло из-за выезда авто на красный свет реверсивного светофора – ремонт обоих тоннелей продлится до ноября 2022 года. На участках выставлены знаки и ограничена скорость до 40 километров в час.