Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 10:43

Шесть машин столкнулись при ДТП в тоннеле в сторону Красной Поляны

Пострадавших в аварии нет
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено Фото: @chp_sochi

Движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено Фото: @chp_sochi

Массовое ДТП с участием шести машин произошло в Сочи. Автомобили столкнулись в тоннеле в сторону Красной Поляны. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Предварительно, участниками аварии стали 5 легковушек и грузовик. Пострадавших в результате аварии нет, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. Движение на участке было ограничено.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», ранее ограниченное движение на участке уже восстановлено. Последствия ДТП устранены, а машины разъехались. Подчеркивается, что столкновение произошло из-за выезда авто на красный свет реверсивного светофора – ремонт обоих тоннелей продлится до ноября 2022 года. На участках выставлены знаки и ограничена скорость до 40 километров в час.