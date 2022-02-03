Три школы ушли на карантин из-за COVID-19 на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае из-за коронавируса три школы отправили на карантин. Одна закрылась в Новороссийске и две – в Сочи. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

- Переведены на дистанционное обучение три школы, а также 472 класса в разных муниципалитетах, - отметила Минькова.

Вводить внеплановые каникулы в регионе из-за коронавируса пока не планируется.

- Пока эпидпорог по коронавирусу, гриппу и ОРВИ был превышен лишь в отдельных школах, их отправили на карантин. В остальных учреждениях образовательный процесс сохранится в привычном формате. Переход на дистант может быть принят только в качестве комплексного решения - с закрытием торговых центров и всех досуговых мест для детей, - сказала вице-губернатор.