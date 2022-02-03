Три партии томатов с вирусом мозаики пепино обнаружили в порту Туапсе

Партии томатов отправили в Турцию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томаты с вирусом мозаики пепино обнаружили в порту Туапсе. Три партии овощей отправили на Кубань из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вирус мозаики пепино является опасным карантинным заболеванием и включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Зараженность овощей определена по результатам экспертизы.

Все три партии карантинных томатов - 64,5 т - отправлены обратно в Турцию.