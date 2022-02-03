Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 10:59

Три партии томатов с вирусом мозаики пепино обнаружили в порту Туапсе

Груз отправили обратно в Турцию
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Партии томатов отправили в Турцию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Партии томатов отправили в Турцию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томаты с вирусом мозаики пепино обнаружили в порту Туапсе. Три партии овощей отправили на Кубань из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вирус мозаики пепино является опасным карантинным заболеванием и включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Зараженность овощей определена по результатам экспертизы.

Все три партии карантинных томатов - 64,5 т - отправлены обратно в Турцию.